Банду грабивших сверстников двоечников задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали в районе Хамовники в центре Москвы банду подростков, которые грабили своих сверстников. Об этом в среду, 26 июля, сообщает паблик Mash на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Члены банды выслеживали других школьников и отбирали у них деньги и мобильные телефоны.

В преступную группу входили подростки в возрасте от 14 до 17 лет, при этом все они отличались плохой успеваемостью в школе. Так, предполагаемый лидер банды, 17-летний Александр, уже три года числится в восьмом классе.

Ранее в столице задержали подростка, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил гонки с полицией на автомобиле друга.