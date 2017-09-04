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Беременная женщина на BMW влетела в трактор на Киевском шоссе

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Беременная женщина за рулем BMW врезалась в трактор на Киевском шоссе. Об этом агентству «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

«На 34 километре Киевского шоссе, по направлению в сторону области, произошло столкновение автомобиля BMW X6 и трактора. По предварительной информации, пострадали тракторист и беременная женщина, управлявшая иномаркой. На месте ДТП наблюдается розлив топлива», — сказал он.

Отмечается, что из-за аварии были перекрыты две полосы шоссе. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в пятницу на юго-востоке Москвы автомобиль с людьми рухнул с четвертого этажа автопарковки. Пострадали три человека, в том числе ребенок.

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