Бетономешалка перевернулась в туннеле на ТТК

Бетономешалка перевернулась на Третьем транспортном кольце в Москве. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

ДТП произошло около 6:30 утра на съезде с Кутузовского на Ленинский проспект ТТК. По данным ведомства, никто не пострадал, разлива бетона не произошло. Причина аварии не уточняется.

Съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК закрыт для движения из-за перевернувшегося цементовоза. Выбирайте пути объезда. pic.twitter.com/fHHYVp15Lm — ЦОДД (@gucodd) November 1, 2017

Центр организации дорожного движения сообщил в своем Twitter, что из-за аварии временно закрыт съезд с Кутузовского проспекта на ТТК. Водителей попросили выбирать пути объезда.