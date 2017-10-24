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Бетономешалка перевернулась в туннеле на ТТК

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Бетономешалка перевернулась на Третьем транспортном кольце в Москве. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

ДТП произошло около 6:30 утра на съезде с Кутузовского на Ленинский проспект ТТК. По данным ведомства, никто не пострадал, разлива бетона не произошло. Причина аварии не уточняется.

Центр организации дорожного движения сообщил в своем Twitter, что из-за аварии временно закрыт съезд с Кутузовского проспекта на ТТК. Водителей попросили выбирать пути объезда.

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