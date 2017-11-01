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Безработная москвичка лишилась внедорожника за 5 миллионов рублей

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Внедорожник стоимостью пять миллионов рублей украли на западе столицы, сообщили агентству «Москва» пресс-службе управления МВД по городу в понедельник, 6 ноября.

В полицию обратилась безработная москвичка 1983 года рождения. Она указала, что у нее украли Range Rover, который она оставила на наземной стоянке на Новорижском шоссе. Возбуждено уголовное дело о краже, личность подозреваемых пока не установлена.

В середине октября грабители отобрали у безработного москвича сумку с 4,7 миллионами рублей. Пострадавший ехал с водителем в автомобиле Меrcedes, когда в Новой Москве неизвестные на Lada Priora спровоцировали ДТП с их машиной, после чего избили мужчин, отобрали деньги и скрылись.

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