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Безработный московский водитель отдал мошеннику семь миллионов рублей

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Неизвестный мошенник выманил у безработного московского водителя семь миллионов рублей под видом компенсации за разбитое в аварии имущество, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Пострадавший 64-летний житель столицы рассказал в полиции, что стоял на светофоре на улице Озерная в Москве, когда к нему обратился водитель соседней машины. Неизвестный заявил, что мужчина якобы сбил человека и разбил ему дорогие часы. Обстоятельства данной аварии не уточняются.

Для возмещения ущерба мошенник предложил проехать в банк, где потерпевший снял со счета требуемые семь миллионов рублей и передал незнакомцу. Уже после того, как он расстался со своим спутником, мужчина понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Мужчина, выманивший деньги, объявлен в розыск.

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