Бизнесмена обокрали на 5 миллионов рублей в московской гостинице

Неизвестные украли у бизнесмена в одной из гостиниц столицы более пяти миллионов рублей, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе городского главка МВД.

Предприниматель вместе со спутницей остановился в отеле на Измайловском шоссе. В ночь на 21 июля из их номера пропали 5,3 миллиона рублей, принадлежавшие бизнесмену. Также злоумышленники обокрали и женщину, забрав ее денежные средства в размере 45 тысяч рублей.

Полиция установила, что дверь не была взломана, воры воспользовались электронным ключом от комнаты. Где в момент кражи находились предприниматель и его спутница, не уточняется. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

20 июля в Москве были задержаны серийные похитители строительных лесов. Двое приезжих из ближнего зарубежья сняли с фасада здания на Киевской улице технические сооружения на общую сумму 570 тысяч рублей. Уже после задержания выяснилось, что злоумышленники причастны к аналогичному преступлению на улице Большая Дорогомиловская.