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Бизнесмена ограбили более чем на 3 миллиона рублей в московском «Макдоналдс»

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Неизвестные ограбили бизнесмена на 3,2 миллиона рублей в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» на западе столицы. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ограбление произошло еще 23 мая, однако сообщили о нем только сейчас. Как рассказал потерпевший — соучредитель компании, торгующей нефтепродуктами, — в «Макдоналдс» на Большой Дорогомиловской улице злоумышленники силой отобрали у него кошелек с 200 тысячами рублей и банковские карты, а также вытащили из кармана жилетки 11,2 тысячи долларов. Кроме того, с руки у него сняли швейцарские часы Hublot стоимостью 45 тысяч долларов. После этого нападавшие скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, полиция ищет подозреваемых.

Ранее в июне двое неизвестных на западе Москвы избили и ограбили на два миллиона рублей безработную женщину. Преступники отобрали у нее рюкзак, где находилось более 31 тысячи евро, 10 тысяч рублей, паспорт и телефон.

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