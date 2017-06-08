Московский бизнесмен заметил пропажу 25 миллионов рублей спустя три года

Со счета столичного бизнесмена украли 25 миллионов рублей. Мужчина заметил пропажу только спустя три года, сообщает паблик Mash в социальной сети «Вконтакте».

О краже стало известно, когда предприниматель Александр Блатов несколько дней назад пришел в отделение «Райффайзенбанка», чтобы получить деньги. Там сообщили, что уже выдали ему всю сумму еще в 2014 году.

В ходе проверки выяснилось, что паспорт, по которому средства были выданы три года назад, являлся подделкой. При этом работники банка не заметили подлога. Мошенник объявлен в розыск в Москве.

В конце мая неизвестные украли 677 миллионов рублей, хранившиеся на счету художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова в банке «Клиентский». В хищении подозревается администрация обанкротившегося банка.

В отношении руководства кредитного учреждения также расследуются уголовные дела о хищении средств банка под видом выдачи кредитов и о хищении денег со счетов вкладчиков.