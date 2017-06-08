Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Московский бизнесмен заметил пропажу 25 миллионов рублей спустя три года

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Со счета столичного бизнесмена украли 25 миллионов рублей. Мужчина заметил пропажу только спустя три года, сообщает паблик Mash в социальной сети «Вконтакте».

О краже стало известно, когда предприниматель Александр Блатов несколько дней назад пришел в отделение «Райффайзенбанка», чтобы получить деньги. Там сообщили, что уже выдали ему всю сумму еще в 2014 году.

В ходе проверки выяснилось, что паспорт, по которому средства были выданы три года назад, являлся подделкой. При этом работники банка не заметили подлога. Мошенник объявлен в розыск в Москве.

В конце мая неизвестные украли 677 миллионов рублей, хранившиеся на счету художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова в банке «Клиентский». В хищении подозревается администрация обанкротившегося банка.

В отношении руководства кредитного учреждения также расследуются уголовные дела о хищении средств банка под видом выдачи кредитов и о хищении денег со счетов вкладчиков.

Читайте также
Самое читаемое
Непыльный авангард
Чем занимается новый краеведческий музей, посвященный истории конструктивизма
Cегодня
Возврата в «темное» прошлое точно не будет
Большое интервью с заместителем мэра столицы Максимом Ликсутовым
Cегодня
Амфитеатр с видом на прошлое
Ландшафтный архитектор Ирен Джао-Ракитин о Москве и проекте Хохловской площади
Cегодня
Кавалеристы, самовары и кино
Чем заняться в Москве с 10 по 12 июня
8 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter