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Московский бизнесмен отбился от похитителей с автоматом

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Московский бизнесмен отбился от вооруженных людей, которые пытались похитить его с целью вымогательства крупной суммы денег. Об этом сообщает Life.

Инцидент произошел возле автомойки в Донском проезде. Двое мужчин в масках напали на предпринимателя и стали требовать от него семь миллионов рублей. Они избивали мужчину и угрожали ему предметом, похожим на автомат, а затем попытались силой посадить в автомобиль «Лада Приора».

Пострадавший оказал активное сопротивление, и похитителям пришлось сбежать. Врачи не нашли у него серьезных травм, только ушибы. Мужчина уже обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье Разбой.

Ранее сообщалось, что другого столичного предпринимателя похоронили заживо его бизнес-партнеры за отказ отдать им 30 миллионов рублей. Они закопали мужчину на Люберецком кладбище и оставили ему мобильный телефон. Пострадавший смог связаться с младшим братом, который в итоге и спас его.

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