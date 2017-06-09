Московский бизнесмен отбился от похитителей с автоматом

Московский бизнесмен отбился от вооруженных людей, которые пытались похитить его с целью вымогательства крупной суммы денег. Об этом сообщает Life.

Инцидент произошел возле автомойки в Донском проезде. Двое мужчин в масках напали на предпринимателя и стали требовать от него семь миллионов рублей. Они избивали мужчину и угрожали ему предметом, похожим на автомат, а затем попытались силой посадить в автомобиль «Лада Приора».

Пострадавший оказал активное сопротивление, и похитителям пришлось сбежать. Врачи не нашли у него серьезных травм, только ушибы. Мужчина уже обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье Разбой .

Ранее сообщалось, что другого столичного предпринимателя похоронили заживо его бизнес-партнеры за отказ отдать им 30 миллионов рублей. Они закопали мужчину на Люберецком кладбище и оставили ему мобильный телефон. Пострадавший смог связаться с младшим братом, который в итоге и спас его.