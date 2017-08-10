Более 25 миллионов рублей украли из квартиры на севере Москвы

Неизвестный похитил более 25 миллионов рублей из квартиры на севере столицы. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Потерпевший, мужчина 1978 года рождения, обратился в полицию в субботу, 12 августа. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник свободно проник в квартиру, располагающуюся в доме 15 на Ходынском бульваре, и похитил из находившегося там сейфа 14,4 миллиона рублей и 190 тысяч долларов США, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция ищет подозреваемого.

В июле двое неизвестных украли из квартиры на западе Москвы два сейфа, 28 пар наручных часов и 10 тысяч евро.