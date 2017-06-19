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Более 860 метров кабеля спецсвязи украли у воинской части в Москве

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На юго-западе столицы неизвестные похитили более 860 метров кабеля спецсвязи, принадлежащего воинской части. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Участки кабеля пропали возле домов на Профсоюзной улице и улице Кржижановского. Общая сумма ущерба составила более 1,8 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут подозреваемых.

Ранее в феврале на востоке Москвы неизвестный похитил 1,5 километра телефонного кабеля стоимостью почти три миллиона рублей.

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