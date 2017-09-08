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Бывшего солиста бойз-бенда «Челси» избили возле храма Христа Спасителя

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Экс-солиста бой-бенда «Челси» Романа Архипова избили недалеко от храма Христа Спасителя в Москве. Об этом певец написал в своем Instagram.

Он сообщил, что в ночь на 9 сентября на мосту возде храма на него беспричинно набросились четверо неизвестных, которые, по его словам, были сильно пьяны. Двое друзей, сопровождавшие Архипова, также пострадали. У одного из нападавших был нож.

«Полиция прибыла достаточно быстро, в течение 15 минут. Сотрудники полиции добросовестно помогали нам искать нападавших. Но, к сожалению, безуспешно», — добавил он.

«Челси» — российская поп-группа, созданная на проекте «Фабрика звезд-6». Архипов пел в ней с 2006 по 2011 годы.

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