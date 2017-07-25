Четверо рабочих отравились угарным газом в Новой Москве

Четверо рабочих отравились угарным газом на стройке в Щербинке в Новой Москве. Об этом в среду, 26 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на территории строящегося детского сада. В настоящий момент, по предварительным данным, пострадавшие находятся без сознания.

Как уточнил собеседник агентства, сотрудники МЧС уже извлекли одного из мужчин из здания, остальные все еще находятся внутри.

В июне пятеро рабочих погибли при выбросе метана в канализационном колодце на улице Боженко на западе столицы. Причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.