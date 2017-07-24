Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Волоколамском шоссе

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием четырех легковых автомобилей на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает РИА новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, авария произошла в районе дома 26. В результате столкновения одна из машин загорелась. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

При этом на время проведения следственных мероприятий на месте происшествия движение транспорта ограничено в обоих направлениях. Столичный главк МЧС в своем официальном аккаунте в Twitter призвал водителей в связи с затруднением движения заранее выбирать пути объезда.