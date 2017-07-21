Четыре человека пострадали в результате ДТП в Новой Москве

Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей Opel и ВАЗ-2115 в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Авария произошла на Калужском шоссе в районе поселка Рогово. На место происшествия уже прибыли врачи скорой, которые оказывают помощь получившим травмы людям.

Как уточнили агентству в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, двоих пострадавших эвакуируют на вертолете Московского авиационного центра.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.