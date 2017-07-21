Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Новой Москве

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей Opel и ВАЗ-2115 в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Авария произошла на Калужском шоссе в районе поселка Рогово. На место происшествия уже прибыли врачи скорой, которые оказывают помощь получившим травмы людям.

Как уточнили агентству в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, двоих пострадавших эвакуируют на вертолете Московского авиационного центра.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Читайте также
Самое читаемое
Маньяк-лизун и бомжи-миллионеры
Самые странные новости недели от МОСЛЕНТЫ
Cегодня
Луч света
Где учили москвичей до открытия первого Университета
Cегодня
Дорога в сказку
Лайфхаки для посетителей фестиваля «Вдохновение» на ВДНХ
22 июля
Дача в Сокольниках
Где и как сто лет назад отдыхали москвичи
22 июля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter