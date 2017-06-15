Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Число жертв урагана в Москве возросло до 17

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

В московской больнице скончался еще один пострадавший в результате урагана в Москве 29 мая. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «Интерфакс».

Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Таким образом, число жертв урагана возросло до 17. Ранее сообщалось о 16 погибших, 10 из которых – в Москве, отмечает агентство. В больницах остаются еще восемь человек – трое мужчин, четыре женщины и трехлетний ребенок. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Как ранее сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, за медицинской помощью после урагана обратились почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы.

Читайте также
Самое читаемое
Наука, искусство и ремесла
Чем заняться в Москве 17 и 18 июня
16 июня
Москва фестивальная
Топ-10 событий в столице, которые нельзя пропустить
Cегодня
Мода пройдет, а станция останется
Победители конкурса на дизайн станции метро «Шереметьевская» — о пузатых пилонах и парящем павильоне
16 июня
Контролируемое движение
Как транспортный комплекс Москвы подготовился к Кубку конфедераций
16 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter