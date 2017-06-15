Число жертв урагана в Москве возросло до 17

В московской больнице скончался еще один пострадавший в результате урагана в Москве 29 мая. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «Интерфакс».

Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Таким образом, число жертв урагана возросло до 17. Ранее сообщалось о 16 погибших, 10 из которых – в Москве, отмечает агентство. В больницах остаются еще восемь человек – трое мужчин, четыре женщины и трехлетний ребенок. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Как ранее сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, за медицинской помощью после урагана обратились почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы.