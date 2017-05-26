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Цирковую гимнастку госпитализировали после падения на репетиции

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Гимнастка попала в реанимацию после падения во время репетиции в Центре циркового искусства в Измайлове. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Девушке поставили диагноз «ушиб головного мозга». Также она получила ушиб плеча. Как сообщил директор центра Вилен Головко, высота, с которой упала девушка, была небольшой, а падение произошло из-за того, что она перепутала лонжевой пояс.

«Молодая девочка взяла не тот пояс, который предназначался для другого. Схватила, что попало под руку, зацепилась и полезла репетировать. А этот пояс не был рассчитан на такие нагрузки. В итоге крепления оторвались. Полетела она с небольшой высоты — где-то метров двух с половиной», – сообщил изданию директор центра Вилен Головко.

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