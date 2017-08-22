Дальнобойщика задержали в Москве за кражу товара на 17 миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали в столице водителя-дальнобойщика, который подозревается в краже товара на 17 миллионов рублей. Об этом в среду, 23 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Еще 10 августа в полицию обратился представитель транспортной компании, который попросил разыскать сотрудничающего с фирмой 51-летнего водителя. Он пояснил, что мужчина должен был доставить товар из Москвы в Самару. 5 августа водитель на автомобиле МАЗ забрал товар со склада на Коровинском шоссе. Спустя два дня он сообщил, что находится в Сызрани и вскоре прибудет в пункт назначения, однако после этого на связь больше не выходил.

Во вторник, 22 августа, дальнобойщика удалось задержать на Павелецком вокзале. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.