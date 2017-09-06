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Дебоширку сняли с рейса в Домодедово

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В московском аэропорту Домодедово сняли с рейса устроившую дебош пассажирку. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает в субботу, 9 сентября, Агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту поступило сообщение от командира воздушного судна, которое должно было отправиться по маршруту Москва — Красноярск. Мужчина сообщил, что принял решение снять с рейса пассажирку. По его словам, женщина нарушала порядок и нецензурно выражалась.

Волк отметила, что дебоширка укусила за руку одного из сотрудников полиции, поднявшихся на борт самолета. «Женщина доставлена в дежурную часть. В настоящее время гражданка направлена на медицинское освидетельствование», — добавила представитель МВД.

Выясняются все обстоятельства происшествия. Ожидает ли путешественницу какое-либо наказание, не уточняется.

В августе сообщалось, что самолет китайской авиакомпании, возвращавшийся из Франкфурта в Пекин, экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за пьяного пассажира. Мужчина разбил часть посуды, а после стал наносить себе увечья.

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