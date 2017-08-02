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Декоративную свинку выловили сачком из Химкинского водохранилища

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Фото: пресс-служба МПСС

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы (МПСС) спасли декоративного поросенка на Химкинском водохранилище. Об этом МОСЛЕНТЕ сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в среду, 2 августа.

Спасательная операция прошла во вторник, 1 августа. Свинью заметили в воде в районе судового входа в акваторию водохранилища и выловили сачком. Животное оказалось декоративным, предназначенным для домашнего содержания.

«Это девочка, ручная», — рассказали в департаменте и добавили, что вес спасенной свинки составляет примерно 30 килограммов, она здорова и чувствует себя хорошо.

Пока свинка временно находится на поисково-спасательной станции, идут поиски хозяина. Если он не объявится, животное, скорее всего, передадут в один из зверинцев Москвы.

Ранее глава МПСС на водных объектах Василий Марьян сообщал МОСЛЕНТЕ, что его ведомство уже в этом году планирует использовать для патрулирования «говорящие» дроны. «Аппарат будет наблюдать и позволит вести профилактическую работу с отдыхающими удаленно, то есть вещать с неба», — отметил он.

Испытания начнутся на Борисовских прудах и Белом озере.

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