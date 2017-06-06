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Дембеля с двумя гранатами задержали на Курском вокзале в Москве

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Мужчину с двумя гранатами задержали на Курском вокзале Москвы в четверг, 8 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Боеприпасы обнаружили у 21-летнего демобилизованного солдата-срочника при прохождении контроля. Молодого человека задержали, на место были вызваны спецслужбы, однако гранаты оказались учебными и опасности не представляли. Задержанный пояснил, что взял их с собой на память о службе в армии.

Гранаты изъяты, уточняется вопрос о правомерности действий бывшего солдата.

В начале мая на Павелецком вокзале был задержан уроженец Украины, у которого в сумке нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны — гранату со взрывателем, мину от миномета и патроны.

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