Друг Шамсуарова заключен под стражу за стрельбу по Porsche из своего Mercedes

Водитель автомобиля Mercedes, который обстрелял девушку на Porsche из травматического пистолета, заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

«Неустановленное лицо, двигаясь на автомобиле марки Mercedes-Benz, вблизи остановки Соколово , беспричинно, грубо нарушая общественный порядок, применив в качестве оружия травматический пистолет, произвел несколько выстрелов по ее автомашине», – сообщили в пресс-службе.

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ( Хулиганство ). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили там.

Инцидент со стрельбой на 35 километре Киевского шоссе произошел 22 мая. По информации телеграм-канала Mash, водителем Mercedes был Никита Иванов, друг Руслана Шамсуарова, известного по гонкам на Gelandewagen. Мажора задержали при помощи сотрудников спецслужб. Девушка не пострадала.