Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Друзья предполагаемого убийцы блогера в парке Горького назвали причину избиения

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Друзья подозреваемого в уийстве блогера Станислава Думкина в парке Горького назвали свою версию причины конфликта. По их словам, внешний вид молодого человека был им безразличен, сообщает в понедельник, 28 августа «МК».

Трое молодых людей, среди которых был Корней Макаров выпивали в парке Горького. Отмечается, что они не были сильно пьяны. Когда рядом с ними появились Думкин с приятелем, Макаров предложил им выпить вместе, но те отказались. Именно это и стало поводом для конфликта, который привел к гибели блогера.

Ранее в понедельник сообщалось, что Корней Макаров объявлен в розыск. 23-летний подозреваемый является сыном актера из популярного сериала «Интерны».

Также сообщалось, что 25-летнего Думкина убили вечером 13 августа из-за того, что он был «одет не по понятиям». Блогер гулял с двумя девушками и другом, когда к ним подошли трое пьяных молодых людей. Они отняли у него шляпу, сорвали и растоптали очки, спровоцировав драку.

Во время потасовки Думкин получил тяжелую травму головы, 20 августа, он скончался в реанимации после недели в коме.

Читайте также
Самое читаемое
Бесконечное горение
Почему Москву снимают в Минске и как готовят художников кино
Cегодня
Агенты угро
Где поесть таджикскую кухню в Москве
Cегодня
Призрачный гонщик и приключения чужой яхты
Самые странные и смешные новости недели от МОСЛЕНТЫ
27 августа
Самый страшный день Москвы
Как Тохтамыш разорил столицу
27 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter