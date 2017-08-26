Друзья предполагаемого убийцы блогера в парке Горького назвали причину избиения

Друзья подозреваемого в уийстве блогера Станислава Думкина в парке Горького назвали свою версию причины конфликта. По их словам, внешний вид молодого человека был им безразличен, сообщает в понедельник, 28 августа «МК».

Трое молодых людей, среди которых был Корней Макаров выпивали в парке Горького. Отмечается, что они не были сильно пьяны. Когда рядом с ними появились Думкин с приятелем, Макаров предложил им выпить вместе, но те отказались. Именно это и стало поводом для конфликта, который привел к гибели блогера.

Ранее в понедельник сообщалось, что Корней Макаров объявлен в розыск. 23-летний подозреваемый является сыном актера из популярного сериала «Интерны».

Также сообщалось, что 25-летнего Думкина убили вечером 13 августа из-за того, что он был «одет не по понятиям». Блогер гулял с двумя девушками и другом, когда к ним подошли трое пьяных молодых людей. Они отняли у него шляпу, сорвали и растоптали очки, спровоцировав драку.

Во время потасовки Думкин получил тяжелую травму головы, 20 августа, он скончался в реанимации после недели в коме.