Два человека пострадали в результате столкновения трамвая с автомобилем в Москве

Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Ford с трамваем в Москве. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«На пересечении Бакунинской и Бауманской улиц около 17:30 произошло столкновение трамвая и автомобиля Ford. На месте происшествия сотрудники скорой медицинской помощи осматривают водителя и пассажира легкового автомобиля», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавшие не получили серьезных травм.

В декабре 2016 года на пересечении улицы Большая Ширяевская и Богородского шоссе трамвай столкнулся с «КамАЗом». Пассажиров в салоне трамвая не было. Пострадали два человека, находившиеся в грузовике.