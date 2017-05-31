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Два москвича задержаны по подозрению в мошенничестве на 23 миллиона рублей

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Сотрудники полиции задержали двоих мужчин по подозрению в мошенничестве на 23 миллиона рублей. Об этом сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов, говорится на официальном сайте столичного главка МВД в воскресенье, 11 июня.

«Сотрудники полиции УВД по ЦАО задержали двоих мужчин по подозрению в хищении денежных средств организации путем неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности», – сказал он.

В ходе предварительного расследования установлено, что между злоумышленниками, учредителем и генеральным директором строительной фирмы и одним из учреждений заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ на нескольких участках. На расчетный счет подрядчика переведены денежные средства в размере свыше 23 миллионов рублей, однако в действительности работы были исполнены ненадлежащим образом и не соответствовали условиям договора. Уточняется, что это было сделано намеренно.

По данному факту Следственным управлением УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Подозреваемые арестованы.

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