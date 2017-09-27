Две человеческие ноги нашли за супермаркетом в Москве

Две отрезанные человеческие ноги, завернутые в полиэтиленовые пакеты, нашли у супермаркета на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице, прохожие обнаружили человеческие останки в ночь на среду за магазином на улице Миклухо-Маклая. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают личность покойного и обстоятельства его гибели. Назначена судебно-медицинская экспертиза. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в следственном управлении.

В августе на берегу Москвы-реки нашли коробки и пакеты с фрагментами расчлененных трупов. Следователям удалось установить, что они принадлежали мужчине и женщине. По данному факту было возбуждено уголовное дело.