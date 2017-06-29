Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

На МЦК приостановили движение поездов по часовой стрелке

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Движение по часовой стрелке поездов «Ласточка» было приостановлено на Московском центральном кольце (МЦК) из-за падения дерева у станции Белокаменная. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на официальном канале МЦК в Telegram.

«Из-за сильного шквалистого ветра, который пришел в столицу вместе с дождем, в районе станции Белокаменная на провод контактной сети упало дерево. (...) Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения последствий непогоды и возобновления движения поездов по часовой стрелке», — отмечается в заявлении.

Как уточняется на Telegram-канале МЦК, на данный момент движение «Ласточек» по часовой стрелке уже организовано по временной схеме: на участке Ростокино — Лефортово поезда следуют по третьему главному пути. При этом станции Ростокино, Белокаменная, Локомотив, Измайлово, Соколиная Гора и Шоссе Энтузиастов поезда проезжают без остановок и останавливаются только на станции Бульвар Рокоссовского.

Пассажиров просят пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, или другими видами транспорта.

Ранее синоптики пообещали москвичам на вечер пятницы «ветхозаветный потоп», а МЧС объявило в столичном регионе экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и градом и шквалистого ветра, порывы которого могут достигнуть 20 метров в секунду. Всего за день может выпасть до 30-40 миллиметров осадков.

Читайте также
Самое читаемое
Что расскажет надгробие
Все подробности о найденной плите из усыпальницы сподвижников Петра I
Cегодня
Художник, что рисует секс
В Москве набирают популярность эротические картины Сандры Ковальски
Cегодня
Космос и много цветов
Чем заняться в Москве 1 и 2 июля
29 июня
Театральная десятка
МОСЛЕНТА выбирает самые интересные постановки завершившегося театрального сезона
29 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter