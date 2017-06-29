На МЦК приостановили движение поездов по часовой стрелке

Движение по часовой стрелке поездов «Ласточка» было приостановлено на Московском центральном кольце (МЦК) из-за падения дерева у станции Белокаменная. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на официальном канале МЦК в Telegram.

«Из-за сильного шквалистого ветра, который пришел в столицу вместе с дождем, в районе станции Белокаменная на провод контактной сети упало дерево. (...) Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения последствий непогоды и возобновления движения поездов по часовой стрелке», — отмечается в заявлении.

Как уточняется на Telegram-канале МЦК, на данный момент движение «Ласточек» по часовой стрелке уже организовано по временной схеме: на участке Ростокино — Лефортово поезда следуют по третьему главному пути. При этом станции Ростокино, Белокаменная, Локомотив, Измайлово, Соколиная Гора и Шоссе Энтузиастов поезда проезжают без остановок и останавливаются только на станции Бульвар Рокоссовского.

Пассажиров просят пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, или другими видами транспорта.

Ранее синоптики пообещали москвичам на вечер пятницы «ветхозаветный потоп», а МЧС объявило в столичном регионе экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и градом и шквалистого ветра, порывы которого могут достигнуть 20 метров в секунду. Всего за день может выпасть до 30-40 миллиметров осадков.