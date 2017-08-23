Двое неизвестных попытались украсть 8 миллионов рублей из банкомата в Москве

Двое неизвестных попытались украсть почти 8 миллионов рублей из банкомата на юге столицы. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Информация о повреждении банкомата, расположенного в доме на Пролетарском проспекте, поступила в полицию ночью в четверг. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что устройство пытались вскрыть. Однако довести дело до конца подозреваемым по независящим от них причинам не удалось, и они скрылись с места преступления без денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере. Сотрудники полиции ищут подозреваемых.

Ранее в августе восемь грабителей в масках вынесли банкомат из торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Днепропетровской на юге Москвы. Сумма причиненного ущерба не называлась.