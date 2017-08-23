Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Двое неизвестных попытались украсть 8 миллионов рублей из банкомата в Москве

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Двое неизвестных попытались украсть почти 8 миллионов рублей из банкомата на юге столицы. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Информация о повреждении банкомата, расположенного в доме на Пролетарском проспекте, поступила в полицию ночью в четверг. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что устройство пытались вскрыть. Однако довести дело до конца подозреваемым по независящим от них причинам не удалось, и они скрылись с места преступления без денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере. Сотрудники полиции ищут подозреваемых.

Ранее в августе восемь грабителей в масках вынесли банкомат из торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Днепропетровской на юге Москвы. Сумма причиненного ущерба не называлась.

Читайте также
Самое читаемое
Пацан нашего времени
Режиссер Данил Чащин — о прелестях молодости, Прилепине и зове крови
Cегодня
Синтезированное искусство
10 главных событий фестиваля Synthposium
24 августа
Ограничения движения в Москве на 25 августа
Перекрытия на столичных дорогах
24 августа
Выстрел и много дыма
Как живет небольшой российский клуб любителей дульнозарядного оружия
24 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter