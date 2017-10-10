Двое с ножом избили безработного в Москве и заставили перевести 10 тысяч рублей

Двое неизвестных напали на безработного мужчину в столице и заставили списать 10 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Об этом сообщает в воскресенье, 22 октября, Агентство городских новостей «Москва».

По информации пресс-службы управления МВД по городу, инцидент произошел на улице Образцова в районе Марьина Роща. Двое злоумышленников угрожали мужчине 1995 года рождения предметом, похожим на нож, и нанесли удар в область живота. После они потребовали открыть на телефоне приложение банка, откуда списали 10 200 рублей.

Затем неизвестные скрылись с места происшествия. Пострадавший обратился в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).