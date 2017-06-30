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Двух детей госпитализировали на вертолете после ДТП в Москве

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Двое детей и один взрослый пострадали в аварии на юге столицы, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

По данным ведомства, ДТП произошло на Каширском шоссе в районе дома №21, столкнулись два автомобиля.

Как уточнили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, авария произошла на пересечении Каширского шоссе и улицы Академика Миллионщикова.

Детям потребовалась эвакуация на вертолетах Московского авиационного центра (МАЦ), их доставили в городскую клиническую больницу №9 в сопровождении специалистов Центра экстренной медицинской помощи.

Подробности аварии уточняются.

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