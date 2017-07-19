Элитный Mercedes подожгли во дворе в центре Москвы

Неизвестный поджег автомобиль Mercedes CLS во дворе жилого дома в центре Москвы. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В результате машина выгорела почти полностью. При этом, по словам очевидцев, из соседнего дома мужчина кричал: «Так тебе и надо!»

Как уточняется в официальном аккаунте столичного главка МЧС в Twitter, возгорание автомобиля произошло в районе дома №11, корпус 1, в Проточном переулке. Никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сумма причиненного ущерба уточняется. Цены на Mercedes данного класса начинаются от 3,5 миллиона рублей.

В марте неизвестные подожгли элитный автомобиль марки Maybach на 3-й Фрунзенской улице в центре Москвы. По словам свидетелей, преступники облили машину горючей жидкостью, после чего устроили пожар и скрылись.