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Эпизодник из «Интернов» и «Универа» сознался в распространении наркотиков

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Исполнитель эпизодических ролей в российских сериалах «Интерны» и «Универ» Дмитрий Бушин, пойманный ранее в столице с мефедроном, сознался в распространении наркотиков. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе следствия во вторник, 20 июня, Дмитрий Бушин сообщил, что совершил „закладку“ двух граммов наркотика мефедрона на улице Трифоновская, дом 47 А. Сотрудники полиции осмотрели указанное место и обнаружили тайник с наркотическим веществом», — отметил собеседник агентства.

Бушин был задержан в Москве с наркотиками в конце мая. В кармане у молодого человека нашли сверток с мефедроном весом восемь граммов. В отношении актера было возбуждено уголовное дело, позже суд санкционировал его арест.

Мефедрон — психостимулятор класса замещенных амфетаминов и катинонов. Относится к эмпатогенам, то есть препаратам, усиливающим между людьми эмпатию. Побочные эффекты — галлюцинации, бред, эксцентричное поведение.

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