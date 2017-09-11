Еще один маньяк-лизун задержан в Москве

Мужчина, который облизал, а затем обокрал жительницу Москвы, задержан в столице. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел на севере столицы. По словам источника, 27-летняя женщина проснулась от того, что ее начали душить. Мужчина представился Маратом и заявил, что не хочет причинять ей вреда. Собеседник агентства отметил, что затем нападавший «языком совершил над потерпевшей насильственные действия сексуального характера», после чего скрылся, забрав телефон и часы жертвы. Ущебр оценивается в 250 тысяч рублей.

Подозреваемый оказался приезжим из Дагестана, работающим в ресторане «Макдоналдс». По словам источника, его зовут не Марат, а Магомед. Возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище, насильственных действиях сексуального характера и краже.

16 июля на жительницу столицы, работающую тренером по фитнесу, в районе метро «Крылатское» напал мужчина. По словам пострадавшей, он облизал ей лицо и ягодицы. По подозрению в совершении этого преступления в тот же день был задержан 31-летний уроженец Узбекистана Ойбежон Тураев.

Днем позже об аналогичном нападении заявила еще одна женщина. Полиция пообещала выяснить, имеет ли Тураев отношение к второму случаю или в городе действуют несколько маньяков-лизунов.