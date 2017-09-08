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Фельдшера скорой ударили ножом в центре Москвы

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Фельдшера скорой помощи ранили ножом на Ленинском проспекте в Москве. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что в момент нападения медработник находился не при исполнении служебных обязанностей.

В МВД агентству подтвердили факт ранения мужчины. «На Ленинском проспекте, дом 8, корпус 15 неизвестный гражданин причинил ножевое ранение мужчине. Ранение легкое, непроникающее. Потерпевшему оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщили там.

В среду, 6 сентября, москвич угрожал убийством фельдшеру скорой помощи на юге москвы. Медработники прибыли по вызову и приняли решение госпитализировать его сожительницу. Тогда мужчина схватил нож и стал угрожать работнику скорой расправой.

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