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«Гей-патруль» в Москве избил и ограбил нескольких гомосексуалистов

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Сотрудники полиции ищут членов так называемого гей-патруля, которые избивают и грабят в Москве гомосексуалистов. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщается в Telegram-канале паблика Mash.

По данным паблика, в разбойных нападениях и грабежах подозреваются несколько уроженцев Северного Кавказа. С геями преступники знакомились в социальных сетях, притворяясь людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Когда жертва соглашалась на свидание, на встречу к ней приезжала группа мужчин, которые начинали избивать гея, а затем отбирали у него деньги и ценные вещи.

На данный момент в полицию обратились уже четверо пострадавших. Одной из последних жертв «гей-патруля» стал ресторатор, у которого после избиения похитили дорогостоящую сумочку Dolce&Gabbana.

Ранее продавец хлебной лавки Германа Стерлигова, который не разрешает посещать свои торговые точки представителям ЛГБТ-сообщества, выгнал актера Дмитрия Торина и трансвестита Дарью Кенову, которые пришли за покупками. Перед этим по решению Стерлигова на его магазинах появились таблички, запрещающие вход геям и лесбиянкам.

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