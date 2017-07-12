Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Убегавшего от полиции грабителя сбил грузовик в центре Москвы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

В центре Москвы грузовой автомобиль сбил грабителя, который убегал от полицейских. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Life.

По предварительным данным, трое неизвестных пытались ограбить мужчину у здания банка. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из злоумышленников, еще двое скрылись.

После этого задержанный предпринял еще одну попытку сбежать от правоохранителей, однако ему не удалось: когда мужчина перебегал в неположенном месте Зубовский бульвар, его сбил грузовик. В результате он был госпитализирован в одну из столичных больниц.

В июне в Москве задержали пьяного мужчину, который угнал трактор с автобазы, врезался на нем в такси, а потом попытался скрыться с места происшествия.

Читайте также
Самое читаемое
Японская культура, йога и французы
Чем заняться в Москве 15 и 16 июля
Cегодня
Путевые заметки о Москве на кончике карандаша, кисти и пера
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов представит свои рисунки из 40 городов мира
Cегодня
Город здесь и там
Художница-акционистка Катрин Ненашева — об агрессивной столице
Cегодня
Особенности тифлоперевода
В «Формуле кино» дан старт программе «Миссия MARVEL. Доступные кинотеатры»
12 июля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter