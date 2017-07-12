Убегавшего от полиции грабителя сбил грузовик в центре Москвы

В центре Москвы грузовой автомобиль сбил грабителя, который убегал от полицейских. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Life.

По предварительным данным, трое неизвестных пытались ограбить мужчину у здания банка. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из злоумышленников, еще двое скрылись.

После этого задержанный предпринял еще одну попытку сбежать от правоохранителей, однако ему не удалось: когда мужчина перебегал в неположенном месте Зубовский бульвар, его сбил грузовик. В результате он был госпитализирован в одну из столичных больниц.

В июне в Москве задержали пьяного мужчину, который угнал трактор с автобазы, врезался на нем в такси, а потом попытался скрыться с места происшествия.