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Гражданку Таджикистана изнасиловали у культурного центра МВД в Москве

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Гражданку Таджикистана изнасиловали возле культурного центра столичного управления МВД. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на пятницу потерпевшую, которая временно проживает в московском общежитии, доставили в НИИ имени Склифосовского, где у нее диагностировали ссадины и гематомы груди. По словам девушки, перед этим в районе дома 47 на Новослободской улице ее изнасиловал знакомый.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу располагается культурный центр Главного управления МВД России по Москве.

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