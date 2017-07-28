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Из московской квартиры украли два сейфа, коллекцию часов и 10 тысяч евро

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Сотрудники столичной полиции разыскивают двоих неизвестных, которые украли из квартиры на западе Москвы два сейфа, 28 пар наручных часов и 10 тысяч евро (почти 700 тысяч рублей). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Собеседник агентства рассказал, что в полицию обратилась женщина 1989 года рождения, работающая гувернанткой по адресу проспект Вернадского, дом 9/10. Она рассказала, что на нее напали двое неизвестных, когда она вышла из квартиры, чтобы вынести мусор. Угрожая ножами, злоумышленники затащили ее обратно в квартиру и связали. После этого мужчины похитили два сейфа, коллекцию часов и деньги.

Сумма материального ущерба устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.

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