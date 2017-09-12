Из-за сильного ветра в Москве пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате падения деревьев от сильного ветра в Москве. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Четверо пострадавших направлено в городские больницы, двое от госпитализации отказались», — рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией. По его словам, среди них — три женщины, двое мужчин и 10-летний мальчик. Уточняется, что состояние одного из госпитализированных тяжелое, у остальных — средней тяжести.

По словам другого источника, в результате сильного ветра в городе повалены не менее 40 деревьев. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

При этом Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей города не покидать помещения и не укрываться от дождя под деревьями, передает РБК. Также отмечается, что коммунальные и аварийные службы переведены на усиленный режим работы.