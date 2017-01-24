Избитая сотрудница скорой шесть часов работала с сотрясением мозга

Избитая пациентом врач скорой помощи в Подмосковье шесть часов проработала с сотрясением мозга, сообщается в Telegram-канале паблика Mash в среду, 23 августа.

Инцидент произошел в подмосковном Пушкино еще в понедельник, 21 августа, однако о нем стало известно спустя два дня. Около 03:00 девушку-врача избил буйный пациент, которому она оказывала помощь. Мужчина нанес ей несколько ударов ногой в лицо.

При осмотре у нее диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Однако врач не смогла уйти со смены из-за того, что некому было ее заменить, и отказалась от госпитализации.

Полиция уже задержала избившего ее мужчину.

В конце прошлого года Мосгордума предложила ужесточить ответственность за нападение на медицинского работника. Столичный парламент разработал законопроект о появлении соответствующей статьи в Уголовном кодексе. Нападавшим предлагается давать от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока.