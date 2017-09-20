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Изнасиловавшего школьницу педофила задержали в Москве

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Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает РЕН ТВ.

21 сентября в полицию обратилась жительница столицы, которая рассказала, что ее несовершеннолетнюю дочь, ученицу девятого класса, изнасиловал неизвестный мужчина. По предварительным данным, злоумышленник напал на девочку вечером 20 сентября, надругался над ней, а затем скрылся с места преступления. Где именно произошел данный инцидент, не уточняется.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее в сентябре в районе Ясенево на юго-западе столицы задержали мужчину, который в течение пяти лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери. О жестоком обращении с 15-летней девочкой в районную комиссию по делам несовершеннолетних сообщила ее бабушка.

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