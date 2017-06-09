Израненное тело мужчины нашли у входа на столичное кладбище

Израненное тело молодого мужчины нашли у входа на кладбище в Новой Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правохранительных органах.

Об обнаружении трупа возле Саларьевского кладбища (деревня Саларьево) сообщили прохожие в службу «02». Погибшим оказался мужчина 1982 года рождения, полиция зафиксировала на теле и голове множественные телесные повреждения. При этом источник агентства не уточнил характер травм.

По данному факту проводится проверка.

В конце мая в одном из подвалов на Ваганьковском кладбище столицы обнаружили полуголую окровавленную женщину в состоянии алкогольного опьянения. Медики диагностировали у нее многочисленные травмы головы. Полиция подозревает в совершенном преступлении одного из работников кладбища, он был задержан.