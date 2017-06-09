Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Израненное тело мужчины нашли у входа на столичное кладбище

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Израненное тело молодого мужчины нашли у входа на кладбище в Новой Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правохранительных органах.

Об обнаружении трупа возле Саларьевского кладбища (деревня Саларьево) сообщили прохожие в службу «02». Погибшим оказался мужчина 1982 года рождения, полиция зафиксировала на теле и голове множественные телесные повреждения. При этом источник агентства не уточнил характер травм.

По данному факту проводится проверка.

В конце мая в одном из подвалов на Ваганьковском кладбище столицы обнаружили полуголую окровавленную женщину в состоянии алкогольного опьянения. Медики диагностировали у нее многочисленные травмы головы. Полиция подозревает в совершенном преступлении одного из работников кладбища, он был задержан.

Читайте также
Самое читаемое
Ограничения движения в Москве на 10-12 июня
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Фальшивый «подарок» Наполеона
Почему Москву в 1812 году наводнили поддельные купюры
Cегодня
Непыльный авангард
Чем занимается новый краеведческий музей, посвященный истории конструктивизма
9 июня
Возврата в «темное» прошлое точно не будет
Большое интервью с заместителем мэра столицы Максимом Ликсутовым
9 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter