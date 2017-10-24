Компьютер для майнинга украли из офиса на юге Москвы

Неизвестный похитил компьютер для майнинга биткоинов стоимостью около 560 тысяч рублей из офиса на юге столицы. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением о краже обратился заместитель гендиректора компании «Текф», расположенной в бизнес-центре «Мосэлектроприбор» на Котляковской улице. Выяснилось, что вор проник в помещение через окно, похитил аппарат с 14 видеокартами, а затем скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого.

Ранее в октябре сообщалось, что у москвича в районе Куркино похитили криптовычислительный автомат за 250 тысяч рублей. Кроме того, из квартиры исчезли 50 тысяч рублей и сейф, в котором лежали пять тысяч евро и пять тысяч долларов, принадлежащие матери потерпевшего.