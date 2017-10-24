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Компьютер для майнинга украли из офиса на юге Москвы

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Неизвестный похитил компьютер для майнинга биткоинов стоимостью около 560 тысяч рублей из офиса на юге столицы. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением о краже обратился заместитель гендиректора компании «Текф», расположенной в бизнес-центре «Мосэлектроприбор» на Котляковской улице. Выяснилось, что вор проник в помещение через окно, похитил аппарат с 14 видеокартами, а затем скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого.

Ранее в октябре сообщалось, что у москвича в районе Куркино похитили криптовычислительный автомат за 250 тысяч рублей. Кроме того, из квартиры исчезли 50 тысяч рублей и сейф, в котором лежали пять тысяч евро и пять тысяч долларов, принадлежащие матери потерпевшего.

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