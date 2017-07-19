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Кортеж Жириновского проехал по разделительной полосе на Кутузовском

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Очевидцы сняли на видео, как кортеж лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского едет по Кутузовскому проспекту в Москве, нарушая правила дорожного движения. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает «Газета.ру».

На записи, которая появилась на YouTube, видно, как Mercedes с номером О271ОО97, который использует политик, без спецсигналов проехал по разделительной полосе. За ним проследовал BMW с проблесковым маячком.

Как отметил автор ролика, он уже направил жалобу на нарушение в столичный главк МВД, где ее зарегистрировали.

Несколько лет назад водителя кортежа Жириновского уже привлекали к административной ответственности за езду по разделительной полосе.

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