Кортеж Жириновского проехал по разделительной полосе на Кутузовском

Очевидцы сняли на видео, как кортеж лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского едет по Кутузовскому проспекту в Москве, нарушая правила дорожного движения. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает «Газета.ру».

На записи, которая появилась на YouTube, видно, как Mercedes с номером О271ОО97, который использует политик, без спецсигналов проехал по разделительной полосе. За ним проследовал BMW с проблесковым маячком.

Как отметил автор ролика, он уже направил жалобу на нарушение в столичный главк МВД, где ее зарегистрировали.

Несколько лет назад водителя кортежа Жириновского уже привлекали к административной ответственности за езду по разделительной полосе.