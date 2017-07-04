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Краны и двигатели с экскаваторов на 1,6 миллиона рублей украли на юге Москвы

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Неизвестные похитили краны-манипуляторы и двигатели с экскаваторов общей стоимостью около 1,6 миллиона рублей в районе Бирюлево Западное на юге столицы. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Как установили сотрудники полиции, части спецтехники пропали еще в период с 3 по 8 июня с охраняемой территории в районе владения 7 в Ступинском проезде. В частности, добычей преступников стали два крана-манипулятора с автомобилей марки ЗИЛ, а также двигатели с трех экскаваторов марки Hitachi.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

Ранее в июне в столице задержали жителя Троицка, который пытался украсть буровую установку стоимостью около 10 миллионов рублей со стройки в Новой Москве.

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