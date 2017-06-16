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Крупный пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы

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Крупный пожар произошел в ангаре в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о возгорании в одноэтажном здании по адресу улица Южнопортовая, дом 13, строение 2, поступила в дежурную службу в 07:32 мск. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, ему был присвоен второй ранг сложности, который позднее был отменен. К настоящему времени пожар уже локализован, данных о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работает мобильная лаборатория МЧС, которая контролирует уровень загрязнения воздуха в районе.

Ранее в июне возгорание произошло в двухэтажном складском помещении на площади Киевского вокзала. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров, два человека погибли.

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