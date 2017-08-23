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Квартирный вор сбежал через окно от москвички со 100 тысячами рублей

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Квартирный вор, которого застали на месте преступления, сбежал от москвички с украденными деньгами через окно. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кража произошла из квартиры на втором этаже дома по улице Старая Басманная. Потерпевшая, 34-летняя женщина, рассказала, что ночью проснулась и увидела в другой комнате неизвестного. По ее словам, у мужчины были светлые волосы и длинный нос.

Злоумышленник испугался появления хозяйки и выскочил в окно, выбив москитную сетку. Оказалось, что он успел схватить мобильный и 100 тысяч рублей, которые женщина оставила на видном месте в прихожей.

Возбуждено уголовное дело, вор объявлен в розыск.

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