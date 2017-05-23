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Lexus за 6,6 миллиона рублей угнали с подземной парковки на западе Москвы

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Неизвестный угнал автомобиль Lexus LX570 стоимостью около 6,6 миллиона рублей на западе столицы. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД.

Как пояснили в полиции, машина была припаркована на подземной стоянке жилого дома номер 7, корпус 1, на улице Столетова.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее внедорожник Lexus LX450 стоимостью более шести миллионов рублей угнали на юго-востоке Москвы. С заявлением о краже машины в полицию обратился житель подмосковного Чехова, работающий генеральным директором строительно-монтажной компании.

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