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Лихач на BMW разогнался до 270 километров в час на МКАД

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Неизвестный лихач на автомобиле BMW разогнался до 270 километров в час на МКАД. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает Telegram-канал паблика Mash.

На кадрах, опубликованной пабликом видеозаписи, видно, как машина на огромной скорости проносится по автотрассе. При этом водитель демонстративно наводит камеру на спидометр.

Когда был снят ролик, не уточняется. Разрешенная скорость на МКАД составляет 100 километров в час.

В августе в сети появилось видео, запечатлевшее другой случай нарушения скоростного режима в столице: водитель за рулем Mercedes-AMG разогнался до 300 километров в час на Киевском шоссе.

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