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Лихач на BMW устроил скоростной заезд на Кутузовском проспекте

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Лихач за рулем автомобиля BMW устроил экстремальный заезд по Кутузовскому проспекту в Москве. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает телеканал «360».

Видео, снятое из салона машины, было опубликовано в социальной сети Instagram. На нем видно, как водитель обгоняет другие автомобили, заезжая на разделительную полосу. При этом скорость движения превышает 120 километров в час, хотя максимальная разрешенная скорость на проспекте составляет 60 километров в час.

Ранее в июне другой стритрейсер похвастался в соцсетях гонками по Кутузовскому проспекту на скорости более 250 километров в час. Видео появилось в Instagram на странице уроженца Махачкалы Рашида Абдулмуслимова. На записи видно, как водитель, желая протестировать новый Mercedes, проносится по проспекту мимо торгового центра «Времена года».

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